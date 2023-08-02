赫力昂是在去年從英國製藥商葛蘭素史克集團(GSK)分拆出來，該公司產品包括舒酸定牙膏和善存等保健產品。

在全球許多地區面臨生活成本危機，和擠壓非必要支出的情況下，消費者傾向將資金投向基本日常用品，這提振了赫力昂等公司的銷售。

美國的競爭對手Kenvue(嬌生分拆出來的部門)在七月提出預估，全年獲利將高於預期。

全球最大消費保健產品公司赫力昂說，預計今年全年本業營收成長率為7%至8%之間，高於此前預測的4%至6%區間，並且高於分析師預期的6.2%成長率。

今年1~6月赫力昂的本業營收增長率為10.4%，明顯擊敗外界預期的8.2%。

執行長Brian McNamara在聲明中表示：「儘管由於消費者支出的壓力加大、全球地緣政治和總體經濟形勢不明朗，我們預期會出現一個具有挑戰性的環境，但是我們仍對赫力昂令人難以置信的領先品牌組合保持信心」。