苗栗縣政府為保存傳統客家文化及客家精神，讓更多人透過音樂認識傳統與流行客家音樂，今年連續第 6年、以「燒熝熝苗客鄉音」為主題， 8月26日在文化觀光局中正堂、9月17日在苗北藝文中心舉辦，齊聚在地老、中、青優秀的客家歌手和客家電視台《鬧熱打擂台》冠軍歌手們，演唱傳統客家山歌、流行創作歌曲及舞蹈等，傳唱客家好聲音，歡迎共下來聆聽。演唱會8月5日、9月1日起開放索票，民眾請憑未兌獎的7、8月苗栗縣消費發票，每1張兌換1張入場券，每人限索2張、索完為止。

縣府文化觀光局今天舉辦「112年苗栗縣客家歌手演唱會─燒熝熝苗客鄉音」記者會，由縣長鍾東錦、文觀局長林彥甫等縣府團隊主持，議員孫素娥、鄭碧玉、曾美露、陳永賢、楊明燁、張志宇、許櫻萍、徐筱菁、蕭詠萱、苗栗市長邱鎮軍和大湖鄉長黃惠琴等人出席。

記者會中，縣長鍾東錦演唱拿手的客家平板，展現好歌喉，搏得滿堂彩，也安排「青客流演唱團」的趙德武、張馨文和朱鵬鈞，以及客家電視台《鬧熱打擂台》冠軍歌手龍宣亘、謝佳錡和賴玟竹，分別演唱傳統和流行客家歌曲，熱鬧為記者會暖場。

文化觀光局長林彥甫說，「燒熝熝苗客鄉音」演唱會，邀請縣內客語歌手、資深客家藝人、金曲藝人、全國比賽得獎客籍歌手及客家電視台《鬧熱打擂台》冠軍歌手們，演唱客家歌曲。

縣長鍾東錦表示，音樂歌唱是學習客語的方法之一，客家山歌演繹客家人刻苦耐勞、勤儉持家精神，縣府認真「推動客家事務，提供客語公共服務」，2017至2022年度推動客語為通行語計畫執行成效亮眼，獲客委會肯定蟬連五年優等佳績、全國第一，縣府為讓更多人透過音樂認識客家文化及學習客語，2018年至今年第六度舉辦客家歌手演唱會，歡迎大家有閒共下來聽好聽的客家歌，透過演唱歌曲等方式，藉此教育下一代以客家為榮。

文化觀光局長林彥甫說，8月26日晚上7點在文化觀光局中正堂登場，邀請邱廉欽愛客樂樂團、謝其國、賴仁政、蕭佩茹、客青流藝術團（趙德武、張馨文、朱鵬均）、謝佳錡、馮士鈞、黃心慧、黃莉樺、紅如樂團、苗栗農工熱舞社等歌手擔綱演出；9月17日晚上7點在苗北藝文中心邀請湯宇歆＆客拉樂團、李秋霞、楊咩咩、賴多俐＆樂團、林展逸、阿卡貝拉留聲樂團、恐龍偶像(林冠群)、賴玟竹、龍宣亘、育達科技大學熱舞社等歌手擔綱演出為大家獻唱。

林彥甫表示，中正堂場在8月5日（六）9時起在文觀局服務台、苗北場9月1日（五）9時起在苗北藝文中心服務台，分別開放免費索票，民眾請憑未兌獎的7、8月的苗栗縣消費發票，每1張兌換1張入場券，每人限索2張，索完為止。詳情請至苗栗縣政府文化觀光局或電洽（037）352961＃315。