台中市大里區某社區地下停車場出入口，遭住戶債權人開車堵死，警方請拖吊業者進行移置。（市議員江和樹提供）

台中市大里區某社區楊姓男子因欠債跑路，洪姓債主找上門並開車堵住社區停車場出入口，造成其他32戶住民車子無法進出。市議員江和樹接獲陳情2日表示，該車從7月31日凌晨1點停到現在，整整超過60小時。霧峰警分局指出，下午管委會已出面報案，提出妨害自由告訴，警方依法辦理，2時許請拖吊車將該車移置依法偵辦。

大里區某社區因內部有人欠債跑路，遭債主找上門，並開一台轎車將社區停車場車道出入口堵死，導致其他32戶住民車子完全無法進出；且該台車子貼滿債務人的照片，寫著斗大「欠債不還！」

江和樹指出，住戶稱報警後警方表示車輛是停在私人土地，非公有道路，執法單位無權拖吊，只能請欠債的人出面自行協調，甚至警察聯絡到車主，車主直言債務人不出面，就不把車子移走。該社區管委會協調處理後也是無能為力，該車從7月31日凌晨1點就停放至今，已整整超過60小時。

霧峰警分局指出，8月1日晚上6時許獲報，該某社區因楊姓住戶在外積欠債務後避不見面，洪姓債權人即將車輛停放於社區地下室車道口，僅留機車可通行空間，以此要求楊男出面。分局完成蒐證後，社區管委會今下午出面報案，提出妨害自由告訴，明確表明住戶出入通行權益受到損害，警方已聯繫拖吊車先行將該車移置，並依法偵辦。