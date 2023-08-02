新竹縣關西鳳山溪0612遭艾斯巴達公司汙染事件，水公司三區處採取緊急工程、清池及換濾料，花費644萬元將向該公司求償，關西和新埔7千多戶以減免3天水費做補償，但民眾要求賠償買水和清水塔的費用，關西鎮長陳光彩請民眾檢附單據，由公所代位求償。

立委林為洲2日召開鳳水溪汙染事件後續處理和求償方案協調會，對如何徹底解決汙染和民眾用水問題，水公司三區處處長丘宗仁說明中長期改善計畫經費14.2億，未來將採雙水源供水，包括增設石門水庫新竹聯通銜接關西原水導水管，增設關西伏流水1.5萬CMD取水設施及導水管線，關西淨水場改建提升至3萬噸出水量，支援新埔清水送水管13公里及新埔場改建配水中心。林為洲指會持續監督，讓相關設施日落實，徹底解決問題。

至於關西鳳水溪劃設保護區部分，水利署指環保署已公告關西飲用水取水口一定距離保護區範圍，約取水口上游1000公尺，下游400公尺，是依據飲用水管理條例，未來根據自來水法劃設保護區涉及4鄉鎮，屆時將召開公聽會。

丘宗仁表示，鳳山溪原水汙染期間，關西和新埔有7657戶連續停水超過24小時，每戶扣減3天基本費及用水費，將於9及10月水費扣減。

民眾以竹北氣爆案，瓦斯公司對受災戶損失都負責賠償，水公司只減免3天水費僅100餘元，民眾停水時買水，並花錢清洗水塔等費用，水公司都應負起用戶相關損失，再向艾斯巴達公司求償。

關西鎮長陳光彩指出，鳳山溪汙染不是今天才發生，民眾是直接受害人，水公司是間接受害人，對此次受影響的用戶，清洗水塔等費用，民眾可檢附單據，將由公所代位求償。