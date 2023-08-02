一名在星巴克擔任店員的女子，盤點在星巴克的消費者最容易犯的10大錯誤，如內用不自助回收、自以為很了解星巴克作業程序、使用數位體驗消費不看說明、點餐不確認餐點、偷內用叉子等，當中最讓她氣憤的是，依照客人要求只加3顆或5顆冰塊，結果卻被嫌不夠冰，她氣得說「還是我圍裙給你，你自己來做？真的會氣瘋」，貼文讓其他星巴克員工也共鳴。

原PO昨（1）日於論壇《Dcard》分享星巴克消費者最常踩的10大地雷，包括內用都不自助回收；當店員照著標準告知客人作業程序，若對方回「我知道」，她會翻白眼「噢！又一個自以為的星巴克小博士」 。

原PO表示，星巴克「馥列白」是多一份濃縮、用特選咖啡豆，和7-11的「濃粹咖啡」不一樣，到星巴克別說要「濃粹咖啡」；不要帶走內用的蛋糕叉子，短短2至3周從30支被偷到剩10幾支；使用數位體驗消費要看清楚1至3點說明；指定品項第1點有寫明，別再問可不可以換「福吉茶」。

另外原PO也提到冰塊量問題，冰塊要少冰、去冰要講清楚，「要3顆或5顆冰塊是什麼意思？照做了又拿回來說不夠冰，還是我脫圍裙，給你自己來做？ 」過去還有多數的客人會索取吸管，但發現吸管是紙做的，又會折回櫃台要塑膠的，「原本的紙吸管就丟在出餐吧台，水準在哪？」

也有很多人會向她討外帶用的紙袋，結果卻被內用的消費者當作垃圾袋，整袋丟在客席區；最後原PO還說，點餐一定要想清楚自己要喝什麼，千萬不要店員核對過後，拿到飲料還說點錯，「真的會氣瘋。」

貼文釣出其他星巴克員工回應，「星巴克可以不要再播BLACKPINK 的歌了嗎？身爲不是粉絲的員工真的聽到要吐了」、「剛下班看到這篇，只能感同身受」、「謝謝你說出星巴克人的心聲」、「不要把星巴克當作免費公廁」、「我最討厭的是熟客！還記得第一次站主機的時候就被一個熟客罵說，你怎麼不知道我要喝什麼，不會去問你值班嗎？」