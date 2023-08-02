台中市長盧秀燕1日親自出席台中市二信游泳池啟用典禮。（馮惠宜攝）

前瞻計畫分配不均爭議不斷，台中捷運也傳出中央準備找理由把捷運藍線計畫退回或擱置，對此台中市長盧秀燕日前對中央喊「拜託不要！」今（1日）她重申到現在為止，她對於行政院長陳建仁及副院長鄭文燦還是很有信心，相信他們會繼續關照中部、台中，一定能公平施政，希望能有好消息。

台中捷運藍線是盧秀燕重大施政目標，該案今年（112）2月20日通過交通部審查後函轉行政院續審卻遲無下文，盧秀燕昨（1日）在市政會議上公開向中央喊話「拜託拜託」，盼給予台中人公平對待。2日他出席台中市二信游泳池啟用典禮，在媒體追問下她也再次向中央喊話。

媒體表示，有人發現高雄捷運在審計部報告中也有些缺失，卻能通過預算，追問盧秀燕是否會覺得不公平？盧秀燕表示，到現在為止，她對於行政院長陳建仁及副院長鄭文燦還是很有信心，相信他們會繼續關照中部、台中，不會虧待中部、台中，相信他們不會讓我們失望，陳院長及鄭副院長在聽到中部人的心聲以後，一定能公平施政，希望能有好消息。