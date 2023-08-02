陸委會日前舉行諮詢委員會議，主題為「中共『大交流年』對臺青年學生交流策略與因應」，有委員提醒，近期陸方頻繁舉辦各項創新創意科研大賽，如兩岸青年創業大賽、兩岸工業機器人競賽等，吸引我學生前往參加，然因中國大陸對智慧財產權的保護遠不及臺灣，臺灣學生參加此類競賽，創意研究成果遭陸方剽竊的風險極高，建議相關主管機關及學校應提醒師生審慎評估風險。

學者引言報告指出，中共對臺青年統戰有短中長期目標，短期目標為「說好中國故事」，營造中國大陸和平發展美好形象；中期為「吸引臺青赴陸」，使臺灣青年將中國大陸視為職涯發展首選；長期則為「改變國家認同」，達到「促融促統」目標。

在操作手法上，中共採取「軟硬兼施」、「差別待遇」策略，一方面以「惠臺措施」誘吸臺灣青年赴陸就學就業，另一方面則透過「反間諜法」單邊立法、片面裁量作為，以拘捕、檢控等妨害人身安全作法，企圖製造寒蟬效應，使民眾順從中共統治。建議政府加強協助臺灣青年認識中國大陸真實面貌，並參考西方民主國家作法防範威權主義擴張。

與會委員分析，目前兩岸呈現不健康的「單向性」交流，係因中共積極拉攏臺灣青年學生赴陸就學發展，卻單方面停止中國大陸各學制學生來臺就學，自109年4月迄今仍未恢復。中國大陸操作向陸方傾斜、不對等的「單向性」交流，不利於兩岸互動，亦無助兩岸關係正向發展，陸方應儘速恢復陸生來臺就學，回復兩岸雙向正常交流。

有委員觀察到，中國大陸設置的青年創業基地並未落實所謂「惠臺措施」，實際推行結果亦成效不彰，對臺灣青年的統戰效果並不如預期。尤其中國大陸疫後經濟復甦乏力，臺青赴陸就業多數為短期約聘僱職缺，難以得到應有的保障；此外，中國大陸透過社會信用、數位人民幣等制度及各種監控科技系統建構數位極權統治體制，嚴密監控其民眾，在此等環境下個資外洩風險極高，提醒青年學生赴陸前應審慎思考，並注意防範可能面臨的風險。

與會委員針對部分國人對中國大陸社會情勢發展現況認識不足，較易受中共片面宣傳影響，而存有不符現實的想像，建議政府持續協助臺灣青年認識中國大陸真實面貌，透過多元管道宣傳赴陸風險。另鑒於中共對臺軍事威脅恫嚇日趨增強，中共修訂「反間諜法」亦已於7月1日起生效，國人近期赴陸從事各類交流，不斷發生遭遇到人身自由與安全受侵害，以及被對岸不友善對待的違常個案，政府亦應強化宣導，養成國人高度警覺意識，以維護個人人身安全與自由，保障國家安全。