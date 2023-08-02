群創指出，2021年下半年面板產能過剩，2022年又面臨俄烏戰爭、通脹、能源危機導致需求下跌，但面板廠產能降載，今年有巴黎奧運、歐洲盃、美洲盃等大型運動賽事提升換機動能，預期電視面板今年可望供需平衡。而庫存消化尾聲，品牌商趁低價回補及加強促銷力度，今年電視出貨尺寸平均成長1.4吋。

NB面板方面，2023年上半年市場需求不振及高庫存水位持續影響品牌廠訂單，群創預期2024-2025年可脫離景氣周期低點，加上通膨緩和，迎接商用換機週期及Win 10退場帶動的商機，而電競產品可望2023-2026年維持強勁成長。同時，群創也看好後續車用每年都有兩位數成長。

群創規畫轉型多年逐漸有成果，非顯示器領域群營收自2022年第1季10％穩定成長至2023年第2季的22％；第2季EBITDA率及毛利率轉正，毛利率與營業利益率也分別回升7.6以及9.2個百分點。

洪進揚表示，顯示器領域群主攻面板模組，以持續提升成本良率、毛利率及穩定市佔為目標，非顯示器領域群包含已上市睿生光電以及CarUX、還有新興應用領域，專注提供客戶完整解決方案，未來群創光電將持續開發利基型產品市場。