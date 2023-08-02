美國銀行再傳倒閉、惠譽將美國評級從AAA評級下調至AA+，紛擾市場信心，台灣AI概念股集體重傷，台股大跌回檔300點以上。而台美企業目前仍在財報發布期，台新投顧副總經理黃文清表示，指數開始回檔整理，短期逃殺至16500並非不可能，短線先觀察季線，若季線止穩，留意止跌訊號是否浮現，若跌破季線，整理期恐拉長。短線來看，整理期恐至8月中上半年財報申報截止完畢後。

黃文清說明，在操作上，此波漲幅已大，獲利部位宜先調整，AI族群止跌訊號尚未見到，建議先獲利了結，低檔可承接蘋概股、基期較低個股、電動車、運動休息零件股等，利多相對浮現，投資風險係數會較小。而超導體題材竄出，但超導體技術能不能成真仍是問題，更何況商業化，恐怕僅是短線操作。碳交易所即將開幕，不過碳權概念股多方也反應多時，且碳權業績尚未貢獻財報，股價續漲預估不易。

電纜大山(1615)、億泰(1616)、華榮(1608)齊力漲停，電纜類指收漲2.7%最威，成交量亦成長。鋼鐵第一銅同樣漲停，同為超導體概念股的泰銘(9927)、金益鼎(8390)、太空梭(2440)等均飆鎖漲停收場。碳交所將成立，碳權題材個股如倍力(6874)、叡揚(6752)觸及漲停強攻。靶材大廠光洋科(1785)爆量閃紅燈，飆上13月高價。

AI族群股價一片苦海無崖，雖然廣達(2382)、台達電(2308)看好AI題材，廣達董事長林百里看好人工智慧(AI)應用長期發展，台達電AI伺服器電源接單暢旺，但AI面臨漲多回檔賣壓，緯創(3231)、緯穎(6669)、廣達、光寶科(2301)苦鎖跌停，英業達(2356)、台達電、創意等也翻黑重挫。

高價股一片綠，800元以上個股僅亞德客-KY(1590)收紅，緯穎則重挫跌停。股王信驊(5274)、股后大立光(3008)跌約1%；世芯-KY(3661)、力旺(3529)、旭隼(6409)、創意(3443)、祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)、保瑞(6472)、材料-KY(4763)、川湖(2059)、M31(6643)等皆走弱。