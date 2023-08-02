動物保護觀念已成台灣社會普遍價值，新竹縣動物保護防疫所為健全法規落實動保，研擬「新竹縣動物保護自治條例」，縣府法規會審查完成預告程序，並經縣務會議通過，8月中將送縣議會臨時會審議，期更加落實新竹縣保護動物，打造毛孩友善城市。

縣長楊文科表示，希望草案內容更加清楚且明確，規範人與動物間應秉持友善與尊重，期能藉由自治條例的制定，更加落實保護新竹縣動物權益及照顧動物，若經議會通過，將補上新竹縣動物保護工作的新拼圖，彰顯新竹縣保護動物理念。

動保所長彭正宇說，新竹縣動物保護自治條例共有16條，詳列縣府相關單位於執行動物保護相關業務的權責劃分，明定飼主責任，包括寵物外出需加繩鍊、防護及寵物屍體處理相關規範，補助並鼓勵認領養流浪犬貓，課予特定寵物業者執業發現飼主未依規定辦理登記或虐待動物時，應通報動保所。

同時，賦予動保所人員執行動物救援救傷權能，並且課予虐待動物行為人應償付相關的醫療費用，明定新竹縣流浪犬貓族群控制處理方式，加強推廣竹縣動物保護教育相關課程，納入縣府各級學校教育行政人員進修課程，並明定違反本法規定的罰則等。

彭正宇說，近年新竹縣動物保護工作在楊縣長支持下，已有許多具體成果，包括設立新竹縣動物保護教育園區、成立動物管制隊、24小時動物救援、增設動物收容所專任獸醫師、家畜疾病防治所更名為動物保護防疫所及增設動物收容管制課等，這次參考其他縣市的動保自治條例，擬訂竹縣相關草案，希望順利通過議會審查，更加落實動保工作。