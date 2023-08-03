美國媒體CNBC報導，鑒於印度占全球白米出貨量的4成以上，巴克萊集團（Barclays）在近期發布的報告中指出，分析顯示，從馬來西亞倚賴印度稻米的規模看來，該國會是最易受到新德里當局7月20日這道禁令影響的國家。

新加坡稻米有約30%來自印度，因此也可能有所衝擊。目前新加坡當局正在爭取印度這道稻米銷售禁令的豁免。

稻米價格目前在10年高點徘徊，而聖嬰現象（El Nino）把全球產量風險進一步加諸在泰國、巴基斯坦、越南等其他主要亞洲稻米生產國上。

巴克萊指出，考量稻米在菲律賓消費者物價指數（CPI）查價項目群所占權數最高，該國「在全球稻米價格上揚的曝險程度也最高」。不過，菲律賓稻米有很大一部分是自越南進口。

除了亞洲，非洲和中東多國也將受到印度這道稻米出口禁令的影響。

惠譽解決方案（Fitch Solutions）研究部門BMI表示，受印度出口限制影響較大的市場集中在撒哈拉以南非洲地區，以及中東暨北非（MENA）地區。BMI點名吉布地、賴比瑞亞、卡達、甘比亞和科威特的「曝險程度最高」。

CNBC報導指出，這並非印度第一次對非巴斯馬蒂白米實施出口禁令，但這一次的影響可能比以往更加深遠。

2007年10月，印度對非巴斯馬蒂白米實施出口禁令，但旋即暫時解除禁令，並於2008年4月再度實施，導致價格上漲近30%，達到每英擔（cwt）22.43美元的創紀錄高峰。

根據農業研究機構「國際馬鈴薯中心」（CIP）數據，稻米價格在6個月時間內翻了3倍。

國際馬鈴薯中心亞洲區主任穆罕迪（Samarendu Mohanty）指出，印度當時並不是全球非巴斯馬蒂白米的主要出口國，但今非昔比，最新禁令的影響力將比16年前「更加深遠」。

他表示，如果越南和柬埔寨等主要稻米出口國也發布自己的出口限制，且印尼和馬來西亞等重要進口國爭相囤米，那麼全世界或將看到「稻米市場可能的亂象」。

他警告，影響或許會比2007年後續效應還要糟。

穆罕迪說：「受印度稻米禁令影響的人數將達數百萬之譜。」他補充表示，印度鄰國，尤其是孟加拉和尼泊爾，一些較為貧窮的消費者所受的衝擊將最大。

他說，印度當局「解除這項出口禁令的機會微乎其微」，至少會持續實施至明年4月大選為止。

印度目前正急於因應居高不下的蔬果穀物價格，若遲遲不收效，恐將重挫印度總理莫迪（Narendra Modi）的選情。