台東縣關山分局武陵派出所2020年12月31日晚間發生資深警員酒後毆打值班員警，導致值班員警身體多處擦挫傷，無黨籍縣議員林參天接獲舉辦並要求調查，竟獲回覆「沒有事發畫面，因電線被老鼠咬斷」，台東縣警察局今天表示，7月間接獲檢舉，若調查屬實將嚴懲。

林參天揭露，台東縣警察局關山分局武陵派出所1名警員2020年12月31日晚間8時許飲酒返回派出所，與值班台值勤警員因口角產生衝突，他竟徒手毆打值勤同事，導致同事身體多處擦挫傷，其他員警見狀立刻將兩人拉開安撫，並通知所長，所長也立即向上級報告。

員警指出，分局的長官疑似想要息事寧人，下達封口令，事後施暴的警員不但未受偵辦，就連行政處分也沒有，反倒是受害的警員被調至偏遠的利稻派出所。當事人無法接受，其他員警也對於分局消極處理方式感到不滿。

據林參天了解，當初遭毆打的警員還穿著制服、配戴手槍，若2人之中有1人情緒失控，後果恐怕不堪設想，警方疑似吃案，根本是松山之亂翻版。他說，他向警方要求釐清真相，希望提供監視器畫面等證據，竟獲「沒有錄影畫面，因為電線被老鼠咬斷」回覆。

台東縣警察局今天回應，7月間接獲民眾檢舉，指2020年12月31日晚間在關山分局武陵所駐地員警細故爭執，進而打架情事。負責調查此案的督察科表示，該案發生已逾2年半的時間，相關的科技證據雖無法取得，但對於案發在場的所有員警正進行訪談，希望了解案發經過、有無打架情事及事後分局有無要求同仁封口，粉飾太平的指示，釐清事實真相。

台東縣警察局強調，對於同仁違法違紀案件不鄉愿。調查若屬實，不護短，一律嚴懲；同時對於案件發生時，分局未查處報局，將一併追究考核監督責任。

台東地檢署回應，地檢署之前未收到被害人提告或警方移送地檢案件，目前由警方先進行調查。