據韓國消防當局統計，自5月20日政府展開酷暑應對措施至7月31日為止，共計21人推斷死於中暑，加上1日新增2例，韓國今夏至少已有23人不敵熱浪侵襲喪生，達去年同期7人的3倍之多。

在全羅南道新萬金海岸舉行的世界童子軍大會1日也傳出中暑人數達400人以上災情，據觀測，舉辦大會的地點近日晚間最低溫都維持在攝氏25度以上。

主辦單位表示，已透過與警消單位合作，將中暑患者送醫治療。今天起會再加強提供飲水、鹽分補充品、調整課程等因應方案。

韓國政府已將高溫警報提升至最高的「嚴重」等級，行政安全部為此啟動中央災難安全對策本部第一階段應對措施，要求相關單位及各地方政府針對社會弱勢族群、工廠或野外勞動者及高齡農業從事者等3大中暑高風險族群強化管理，並強化公路、鐵路等基礎設施的因應措施。

韓國鐵路公社（KORAIL）也展開線路特別盤點工作，預計每晚平均檢查30處以上鐵路狀態，預防瞬間強降雨與高溫損壞線路引發意外。政府發布高溫警報或軌道溫度達50至55度時，列車將放慢行駛速度；軌道達64度至74度時，則將中斷列車行駛。