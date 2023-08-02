國民黨主席朱立倫昨透露，內參民調中，國民黨總統參選人已經「超柯趕賴」。國民黨文傳會主委林寬裕今表示，內部所做的民調是委託專業的民調公司完成，但主要用來參考，可以確定的是侯友宜在全代會後看好度不斷往上，現在第幾名並不重要。

林寬裕說，對於所有民調國民黨立場都是一貫的，會作為激勵自己的參考，持續往前。所有的民調都是參考性質，會參考外面的，內部也會專門做一些參考民調，不會對外公開，並不是只有內參民調，會參考所有坊間民調，作為自我激勵，哪邊可以改進的地方都會持續進步。

林寬裕表示，內參民調完全採用最高標準，委託專業的民調公司，依據科學標準抽樣執行，國民黨內部做民調行之有年，非常有經驗，有不同業者配合，也會委託外界來做，在中性的情況下完成。

不過民調具體數字無法公布，林寬裕強調，內參民調不適宜跟大家公佈確切數字，但可以很負責任跟大家報告，參考用民調中，侯跟柯文哲、賴清德的差距都在一直持續縮小，全代會後看好度不斷往上，朝向更好方向發展。

國民黨發言人楊智伃表示，大家對內參民調細節有很大關注，但這就是滾動式的內參民調，不會對外公布。可以透露的是侯友宜全代會後支持度持續回升，不管2％、3％都有，請國民黨支持者繼續保持信心，相信努力之下一定可以獲得支持。

林寬裕說，不管是全代會、每場造勢立委哄抬的成果，或是這幾天侯友宜訪日，都是拉抬聲勢的方式，也有具體成果呈現在大家面前。

林寬裕強調，民調作為參考，現在第幾名並不重要，主席說的，球賽第一局、第二局都還沒有結束，目標是最後勝利，只要有信心就可以達成勝選目標。