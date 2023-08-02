王星皓在成都世大運晉級到200混準決賽。（大專體總提供／陳筱琳台北傳真）

成都世大運中華隊游泳隊選手2日持續出擊，男子200混、400混全國紀錄保持人王星皓在男子200公尺混合式拚出2分01秒30，以分組第1搶進晚間的準決賽。

王星皓在上屆拿坡里世大運200混帶回1面銅牌，是台灣首面世大運游泳項目獎牌，本屆成都世大運前也前往日本福岡參加游泳世錦賽，當時200混預賽2分00秒01，未能晉級16強準決賽，世大運他持續調整，以分組第1佳績前進表定2日晚間7點28分進行的準決賽，期許能再闖決賽爭取獎牌。

女子100公尺蛙式預賽，排在第2組出賽的洪潔瑜1分11秒76分組第6，第3組出賽的林姵彣1分10秒57分組第2，兩位女將都順利晉級準決賽，且準決賽同組努力。

男子1500公尺自由式分組預賽，中華隊好手黃國倫16分10秒78排分組第7、總排名第14，未能晉級決賽；男女混合4x100混合式接力，預賽3分57秒05排分組第4、總排名第9，為決賽替補。