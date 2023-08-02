【全程字幕】卡努現「雙眼牆」達顛峰！ 北北基防豪雨灌入最新路徑曝 @ChinaTimes

受到卡努颱風外圍環流影響，各地開始降雨，依據中央氣象局監測，2日午夜12點到中午12點，全台累計雨量前5名在苗栗境內，位於頭屋鄉的明德水庫，因水位滿庫，2日開始調節性洩洪。

氣象局監測資料顯示，今天午夜12點到中午12點雨量，頭屋鄉「國一N128K」監測站，測得雨量達114毫米，雨量是全台居冠，其次同樣在頭屋鄉的「國一S123K」測站，雨量109.5毫米。

第3高為苗栗市「苗栗」測站、雨量97毫米；第4名在頭屋鄉「明德」測站、雨量94毫米；第5名為「公館」測站、雨量為91.5毫米。全台前5名雨量都由苗栗測站包辦。

而位於頭屋鄉的明德水庫，目前有效蓄水量為98.4％，有效蓄水量1220.33萬立方公尺，因此今天早上開始以每秒35立方公尺調節性洩洪，並將視降雨及進水量滾動式調整，農田水利署苗栗管理處也請下游居民及活動民眾提高警覺。