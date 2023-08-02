台灣閱讀文化基金會辦理「112年度柯華葳線上小學數位閱讀專題探究競賽」，全國有761支隊伍參賽，新竹縣奪下2特優、2優等、4佳作好成績，其中，中山國小在國小A組榮獲1特優2優等，勝利國中也獲得特優。

縣長楊文科表示，新課綱相當注重學子閱讀理解與思考探究能力，這項閱讀比賽經過學校老師與學生歷經近一學期的漫長準備，比賽表現相當傑出，除了探究主題外，參與學生亦獲得更多解決問題的能力，新竹縣奪下2特優、2優等、4佳作好成績，展現竹縣學子的閱讀軟實力。

中山國小連續4年進入決賽，今年由六年級學生組成的梗圖研究中心隊伍獲得國小A組全國特優的好成績，研究主題為「梗圖對我們有什麼影響？」學生呂聿平說，梗圖不只是一張圖，而是一種新世代的表達方式，更是探索年輕世代價值觀的管道。學生葉宥霆則說，他學到如何具有結構性、邏輯性用心撰寫的報告，用口頭表達方式呈現出來。

學生施采岑指學習到如何蒐集資料，當夥伴有不同意見時，以小小的辯論會和投票表決形成共識。學生范妍盻則說，她明白哪些資料來源比較可靠，更學到用邏輯方法，統整表格、樹狀圖、心智圖等資料，運用線上共作平台討論分析資料。

中山國小指導老師林駿源表示，這段期間看著學生們從一開始討論時害怕發生爭吵，到漸漸學會從別人的角度看事情，用溝通的方式解決爭執，扎實的成長的經驗，在未來一定能夠發揮作用。

勝利國中以「以武張孝慈事件探討台灣死刑存廢議題」為主題獲得特優，中山國小也以主題「台海風雲再起：空軍如何提升戰力？」、「從國際案例中，如何預防踩踏事故發生？」拿下優等。

麻園國小探究主題「風來黑豆香：黑豆的營養與價值」、文山國小「米其林級營養午餐能實現嗎？」、博愛國小「雙語教學的政策如何運作？和他國相比是否足夠成熟？」及安興國小「課本說的果真如此嗎？」，將生活中時事巧妙入題，皆獲得評審青睞，榮獲佳作肯定。