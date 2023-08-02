屏東縣議員許展維前晚宣布退出屏南立委選舉後不久，56歲李姓男子不僅到許服務處前放鞭炮，還直接在臉書上發文稱「剛剛慶祝偽善者揭露面紗，在門口放了煙火」，對此，許認為自己與家人遭到威脅，緊急報警並提出恐嚇告訴，警方1日持搜索票逮獲李嫌，訊後依恐嚇罪嫌送辦。

許展維指出，7月31日晚間他宣布退選後不久，10點31分服務處前被惡意施放鞭炮，他發現有輛箱型車停在他的服務處前方，隨後副駕駛下車，在馬路上隨機施放2個鞭炮，甚至對服務處用手機錄影、咆哮，接著上車離開。

許展維怒斥：「我懂你們在警告我不要亂講話，但許展維無所懼！為了保護家人，我已經正式向警方報案，我也請警方盡速破案！抓出幕後黑手！」

然而，放鞭炮的人似乎很怕大家不知道他是誰，直接在個人臉書上發文寫下「剛剛慶祝偽善者揭露面紗，在議員服務處門口放了煙火」、「剛剛慶祝偽善者揭露面紗，在門口放了煙火，明天有人要一起參與更大的煙火活動嗎」？

對此，警方1日下午持拘票、搜索票將李嫌逮捕到案，全案訊後依恐嚇罪嫌解送屏東地方檢察署偵辦。