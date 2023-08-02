為滿足路科、橋科與楠梓產業園區的員工子女就學需求，國立高科實驗高級中等學校籌備處今（2）日在南科路竹科學園區揭牌。高雄市長陳其邁致詞表示，未來也許在高雄有誕生第2座實驗中學的需求，他認為應開始預先規畫，市府定會與國科會大力合作，一同催生實驗中學。

陳其邁、民進黨立委邱志偉等人到場見證，陳其邁說，高科實中設校，從幼兒園、國中小到高中部，可滿足橋頭科學園區、楠梓園區及鄰近學區的就學需求，提供良好完善的就學環境與教育機會。

高科實中籌備處提前半年時間成立，陳其邁感謝國科會、教育部、南科管理局大力促成，及邱志偉的協助，加速高科實中的進度。高科實中未來將滿足橋頭科學園區、台積電所在的楠梓園區的就學需求，也為鄰近學區學童提供良好的教育機會，提升高雄自國小、國中至高中一個完整的教學環境。

陳其邁提到，現今南部在半導體S廊帶的助攻之下，對於學校尤其實驗中學的需求非常高，提供下一代良好的學習環境，促進人才的培育發展至為重要，而因應時代快速變遷，教學內容、方法需有所突破、做法不同，未來也許在高雄有誕生第2座實驗中學的需求。

高科實中規畫以高雄園區（路竹）、高雄第二園區（橋頭園區）及第三園區（楠梓園區）的員工子女、歸國學人子女，及設籍校址周圍鄰里學區的學童為對象，含國小部、國中部、高中部、雙語部、幼兒園，招收61班約1819人，預計今年底完成委託規畫設計作業，2025年完成工程發包，2028年竣工驗收，招生期程預定在2026學年度借用校舍第一屆國小部新生入學，2028學年度起全面招生。