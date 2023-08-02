屏東酪農戶擔憂2025年外國乳品叩關零關稅恐重創本土酪農業，向立委鍾佳濱陳情，提出拓展乳品差異化市場、進口液態乳禁標「鮮乳」以及降低環保設備添置壓力等3大訴求。（謝佳潾攝）

屏東酪農戶擔憂2025年外國乳品叩關零關稅恐重創本土酪農業，向立委鍾佳濱陳情，提出拓展乳品差異化市場、進口液態乳禁標「鮮乳」以及降低環保設備添置壓力等3大訴求。（謝佳潾攝）

屏東酪農戶擔憂2025年外國乳品叩關零關稅恐重創本土酪農業，向立委鍾佳濱陳情，提出拓展乳品差異化市場、進口液態乳禁標「鮮乳」以及降低環保設備添置壓力等3大訴求。（謝佳潾攝）

近5年全台酪農戶逐年下降，但生乳產量卻成長20％，高達46.3萬公噸，生產目標達成率110.3％，由數據可知，目前本土生乳生產供過於求，但令酪農戶更擔憂的是，2025年外國乳品叩關零關稅恐重創本土酪農業，屏東酪農戶向立委鍾佳濱陳情，提出拓展乳品差異化市場、進口液態乳禁標「鮮乳」以及降低環保設備添置壓力等3大訴求。

屏東酪農戶指出，台灣酪農業因技術精進等因素，發展得愈來愈好，雖然酪農戶有逐年減少的趨勢，但產量卻是逆向成長，不過也因為沒有相關的配套措施，導致目前本土生乳市場出現供過於求的狀況，但目前的產量大家還可以應付，大家怕得是2025年外國乳品叩關零關稅後，本土酪農業會受重創。

酪農戶說，進口乳品零關稅後，成本勢必會比本土乳品低，就怕屆時收購業者會限制配額，以降低收購成本。

為此，數名酪農戶向鍾佳濱陳情，呼籲農業部協助酪農業拓展乳品差異化市場、進口液態乳禁標「鮮乳」及降低環保設備添置壓力，以因應整體大環境的變化，讓台灣酪農業者轉型並持續發展。

對此，鍾佳濱也認為，政府應協助酪農拓展差異化市場，以擴大國內鮮乳需求量，如可推廣長輩多飲用加鈣的高營養鮮乳，增加消費人口與消費量，而主管機關應嚴禁進口商不得混充本土鮮乳、訂定規範令進口液態乳不得使用「鮮乳」字樣，確保消費者能清楚分出本土鮮乳、進口液態乳、以及保久乳的差別。

至於設備部分，鍾佳濱說，小型酪農為提高品質效率、降低人事成本，需引進昂貴的自動化系統，如全自動榨乳機、集乳機等，加上為因應環境稽查也需添購汙染防治設備，而向銀行融資的還款壓力使小農無力承受市場價格波動，因此希望政府設立基金收購新制設備，協助小農改「以租代購」方式建置設備，寬緩農戶資金需求。