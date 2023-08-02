縣長鍾東錦等人表揚特色學校。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣國中小學校長1日交接布達，共有33位校長連任、異動，縣府2日在三義鄉西湖渡假村巨蛋多功能會議廳舉行公私立中小學校長會議，共同研討國民教育法修正內容，重點包括校務會議將邀請學生代表列席會議。縣府期望透過會議，讓各校熟悉國教法修正後的教育動向。

苗栗縣政府2日在三義鄉舉行公私立中小學校長會議，縣長鍾東錦頒獎表揚績優學校，感謝校長的努力與付出，並期勉繼續為苗栗教育打拚。縣議員鄭碧玉、陳品安、徐筱菁、曾玟學等人也到場觀禮。

這項會議由縣長鍾東錦主持，共計158位校長參加，除頒獎表揚績優學校外，並舉行座談，且由教育處報告重要施政。

由於教育部國民教育法修正，包括國民教育辦理、學校設立、變更、停辦、組織、人員、編制、學生入學等，是國教法自1979年公布施行以來最大幅度的修正。

為因應這項變革，今天的會議特地邀請教育部國教署科長沈靜濤說明、研討國教法修正議題及重點，讓校長們了解目前最新的政策方向，以提高國民教育品質。

縣長鍾東錦指出，每位孩子都是獨一無二的，希望校長們秉持專業，多關心弱勢的孩子，聆聽孩子的需求，啟發孩子的潛力，培養學習的熱情，享受學習的樂趣。

鍾東錦說，隨著國際化的推動，英語能力已是孩子們未來迎向世界的關鍵力，希望孩子在老師的引導下提升英語聽、說、讀、寫的能力，同時母語教育也須加強，在強化孩子的世界觀之際，亦要讓孩子認識、了解自己的家鄉，以身為苗栗人為榮。

鍾東錦指出，閱讀能力可幫助孩子獨力思考及解決問題，推動閱讀是很重要一環，而養成規律運動，保持身體健康，同樣重要，學校應建立安全的運動環境，讓學生下課時可以盡情到操場上奔跑，遠離3C產品保護眼睛，促進身心健康，希望培養孩子愛運動、愛閱讀的好習慣。

今天接受表揚的績優學校：榮獲教育部112年度防災總動員－第11屆防災校園大會師評選績優學校：活動推廣績優獎：苗栗縣防災教育輔導團；防災校園種子績優學校：獅潭國小。

進階學校績優獎：西湖國小瑞湖分校；教學創意獎：文山國小；進階學校入選獎：蓬萊國小；基礎建置學校績優獎：通霄國中、大南國小；基礎建置學校佳作：海寶國小、致民國中。

榮獲客家委員會「111學年客語結合十二年國教校訂課程實施計畫」優良課程教學方案：特優學校：苗栗高中、頭屋國中、僑育國小、南湖國小；優等學校：建國國中、六合國小、田美國小、九湖國小、銅鑼國小。

榮獲客家委員會「112年度全國中小學客家藝文競賽-客語對話能力」：特優學校：建國國中、僑育國小。

榮獲衛生福利部暨教育部國民及學前教育署「112年健康促進學校特色獎勵計畫」-卓越銀質獎：溪洲國小。

榮獲教育部國民及學前教育署「111學年度視力保健績優學校遴選」優等學校：建功國小。

榮獲教育部國民及學前教育署「111學年度健康促進學校輔導計畫」，學校健康促進「前後測成效評價」成果報告評選優良學校：溪洲國小。111學年度健康體位績優學校遴選-A組優良學校：溪洲國小。校園菸檳危害防制教育推廣績優成果-優等學校：照南國中。111學年度菸檳防制計畫－網紅就是你”短片競賽佳作：照南國中。

苗栗縣112學年度特色學校：三灣國小大坪分校、蕉埔國小、清安國小。

苗栗縣111學年度藝術深耕教學及美感角落訪視，特優學校：藝術深耕教學：西湖國中、南湖國中、汶水國小、栗林國小、豐田國小、蕉埔國小、外埔國小、三灣國小大坪分校、景山國小、頭屋國小、新隆國小。美感角落：西湖國中、信義國小、泰興國小。

苗栗縣111學年度國民小學兒童課後照顧輔導訪視，特優學校：僑育國小、三灣國小暨大坪分校、竹南國小、卓蘭國小、永貞國小、銅鑼國小、文山國小、頭屋國小、福基國小、客庄國小。

苗栗縣111學年度城市美學「貓貍·故事」訪視，特優學校：蕉埔國小、溪洲國小、後龍國小、景山國小、信義國小、汶水國小。

苗栗縣111學年度國中生涯發展及技藝教育輔導訪視，特優學校：國中生涯：建國國中、苗栗國中、新港國中小、造橋國中。國中技藝：頭份國中、維真國中、後龍國中、西湖國中。

苗栗縣111學年度偏鄉及非山非市學校整合性計畫國民中小學 學生國際競爭力多元探索計畫－「國際教育繪本影片比賽」，特優學校：致民國中、蓬萊國小、景山國小、興隆國小、西湖國小。

苗栗縣111學年度健康促進學校績優評選訪視暨成果報告，特優學校：海口國小、公館國中、僑善國小、竹興國小、五湖國小、華興國小。

頒發苗栗縣112學年度聘任督學聘書：江寶琴、江增雄、余海青、廖金文、魏早炯、陳招池、鍾瑞彬、李文章。