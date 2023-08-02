根據教育部特殊教育通報網資料顯示，全台有近3萬1000名國中小學的孩子有學習障礙，佔所有身心障礙人數4成。學習障礙是台灣特殊教育學生這十多年來成長最多的障礙類別，因為神經心理功能異常，以致學障生在聽、說、讀、寫及算等學習上有顯著困難。聯合勸募與全聯及全聯佩樺基金會再次共同為學障孩子傳遞關懷之愛，號召大家用零錢支持學障生的就學與相關服務。

聯合勸募理事長鄭信真表示，學習障礙孩子外表看不出差異，但在各科能力上有明顯差距，容易被貼上「不認真」或「偷懶」的負面標籤，實際上只是需要更多時間反覆練習，才有機會學會，感謝全聯及全聯佩樺再次相挺支持，透過全台門市化身溝通據點，讓更多人理解學習障礙孩子的困境。同時，感謝愛心大使林志穎力挺，他了解學障孩子的需求並為他們發聲，呼籲大眾給予學障生更多理解與包容。

全聯行銷部協理劉鴻徵表示，推行零錢捐近10年來，截至2023年6月底已募集2億元以上，不斷延續愛心的火焰，為社會做出無間斷的奉獻。

聯合勸募呼籲民眾，即日起至9月30日，到全台全聯福利中心，捐出手中零錢或PX Pay點數，透過信用卡線上捐款，支持「學習障礙學童助學計畫」幫助學童累積學習能力。