郭子乾、柯文哲。（《鄉民大學問 》提供）

賴清德、郭子乾。（《鄉民大學問 》提供）

「模仿天王」郭子乾出道20年，模仿超過500人，近期最熱門的模仿焦點，就是2024總統大選中的藍、綠、白各黨籍總統參選人及郭台銘。哪位參選人最難模仿？郭子乾坦言是僅見過1次面的國民黨侯友宜，「因為我們臉型差很大，加上只見面1次，缺少一些現場模擬感。」

他開玩笑說，很少跟侯友宜見面，主要是因為侯友宜過去當警察，「2人要是見面，不就是被抓嗎！？」至於其他位候選人，郭子乾分析個別特色，「柯文哲在競選台北市長時就已經開始模仿他，兩人也見過好幾次，模仿起來駕輕就熟。郭董則是要展現霸氣、君臨天下的感覺。賴清德招牌麥當勞式的Ｍ中分髮型把握住就對了。」

深受鄉民喜愛的節目《鄉民大會 》4月停播後令許多網友十分不捨，在敲碗100多天後，終於推出全新內容《鄉民大學問 》，由郭子乾發揮模仿專長，率領鄉民女神克萊兒與海內外頂尖大學的帥哥美女學霸，在節目中與政治人物直球對決。

郭子乾說，《鄉民大學問 》和一般政論節目最大的不同在於加入大學生一起討論，「年輕人總有很多不可思議的想法與提問，節目全新出發也將不在局限在政治議題，每集的主題都是透過AI大數據分析出來當周全台最熱門話題，將更廣泛擴大到社會或娛樂圈大事，肯定十分精采。」

為了模仿各個政治人物的精髓，郭子乾自《全民亂講》就養成每天關注政治新聞及各政黨話題人物，這次他也為了新節目做足準備，但沒想到開會時被追問的第一題竟然是「你有MeToo嗎？」讓他哭笑不得。