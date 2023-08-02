交通部觀光局公布2022年台灣旅遊狀況調查，在疫情減緩與年底解封下，國人在國旅的總次數、平均旅遊次數、天數及旅遊支出，都快要回到2019年的水準。

2020年初新冠疫情爆發，封鎖國門後國內看似有一波報復式旅遊，其實總旅遊人次仍衰退15％以上。2021年國內疫情爆發並實施防疫3級警戒，民眾出門意願低，該年各項旅遊數據又明顯下滑。

根據觀光局最新調查，2022年國人國內旅遊比率88.3％、平均每人旅遊次數8.04次、每人每次平均支出2316元，皆明顯優於2021年的83.8％、5.96次與2061元。

與疫情前相比，2019年國人國內旅遊比率91.1％、平均每人旅遊次數7.99次、每人每次平均支出2320元，數據都與2022年接近。

觀光局統計，2022年約有71.4％的旅次是1日遊，17.8％是2天、8.1％是3天，2.7％的旅次是4天及以上；平均旅遊天數為1.47天。92.7％的國人在國內旅遊的方式，是採「自行規劃行程旅遊」並以自駕為主，規劃旅遊據點時，「交通便利或接駁方便」也是主要考慮因素。

支出方面，每人每次出遊平均花費2316元，餐飲花費642元最多，其次為交通、住宿與購物。

觀光局表示，52％的民眾受新冠肺炎疫情影響而減少國內旅遊、47％的人認為沒有影響，另有1％的民眾增加國內旅遊次數，理由是既然無法出國，乾脆轉為國旅。