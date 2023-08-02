由電子商務公司主辦的「全國電商之星」競賽在健行科技大學登場，今年集結23所學校，262名選手報名參加，共分創業之星、網紅之星、微商之星3組競賽，培養學生電子商務多元能力，健行科大行銷與流通管理系、餐旅管理系參賽隊伍，分別囊括微商之星組的前3名，網紅之星組的第2、3名，表現優異。

這項賽事由桃園市青年事務局指導，青年局長侯佳齡表示，桃園市政府歷年來不斷協助青年創業，對於青年發展電子商務今年新成立中路電商基地，協助在地業者發展電商通路並訓練經營品牌。她也鼓勵參與這次比賽的學生，如果未來生涯方向持續朝電子商務領域深入，歡迎到青年局的電商基地諮詢。

主辦單位和盟電子商務股份有限公司高專許芳凰則說，在瞬息萬變的電商世界中，參賽選手經過激烈競爭，脫穎而出的作品令人矚目，相信藉由選手優秀的設計提案和經營策略，在未來實際進入市場後一定能發光發熱，並將電商市場推向更高的高度。另一主辦謝謝你好朋友股份有限公司總經理林崇瑜說，這次參賽作品中有不少提出卓越的電子商務平台服務觀念，藉由創意的行銷策略，成功吸引潛在客戶，更能體現電商行業的進步與創新。

獲得網紅之星組第2名的健行科大行銷系學生詹勳程表示，全組花了大量時間思考用戶體驗，也更深入研究目標市場進而制定創新網紅行銷策略，成員們也從不斷摸索中吸取寶貴經驗，獲獎更是最大肯定和鼓勵。