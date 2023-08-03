路透社報導，方濟各（Pope Francis）預計上午10時降落在里斯本空軍基地，成千上萬來自世界各地的年輕人為了歡迎方濟各已來到里斯本。

「世界青年日」（World Youth Day）是由已故教宗若望保祿二世（John Paul II）發起，為10多歲至20歲出頭的青少年天主教徒籌辦，每2至3年在不同城市舉行，而本屆大會是在2019年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後首次舉辦。

86歲的教宗方濟各6月接受腸道手術後，需要使用輪椅與拐杖輔助行動，而這是他術後第一次外訪。在里斯本，大型舞台已架設好、螢幕也安裝妥當，各地也張貼有方濟各肖像的海報。

不到6個月前，葡萄牙一個委員會發布報告指出，過去70年來，至少有4815名未成年者曾遭神父等神職人員性侵。葡萄牙有80%的人口是天主教徒。

受害者援助協會「沉默的心靈」（Coracao Silenciado）共同創辦人艾梅達（Filipa Almeida）說：「那裡將會有來自全球的年輕人，（性侵）真相將展示在各大洲面前。這是教會展現作為的絕佳機會。」現年43歲的艾梅達，17歲時也曾遭到神父性侵。

教宗方濟各預計將私下會見性侵受害者。

一些葡萄牙人批評，身為西歐最貧窮的國家之一，葡萄牙有數以百萬計的民眾因為低薪、通貨膨脹與住房危機，竭力依靠微薄收入維持生計，但政府卻耗費高昂成本舉辦這場大會。

政黨與維權團體也指控，無家可歸的遊民被趕出街頭，但里斯本地方政府否認這番說法。

教宗方濟各也將訪問里斯本北方的法蒂瑪鎮（Fatima），教會相信在1917年聖母瑪利亞（Virgin Mary）曾在這座小鎮向3名貧窮的牧童顯靈。