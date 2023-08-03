日本放送協會（NHK）、每日放送（MBS）報導，153個國家或地區已表明參展大阪關西世博，其中約50國預計自行決定設計並興建場館，但目前大阪市政府只收到1件來自韓國的工程許可申請，其餘參展國場館建設進度可能有所延遲。

受到原料價格上漲、場館設計複雜等影響，許多自行興建場館的國家遲遲未跟日本國內建設公司簽約，導致大阪關西世博籌備遭質疑進度落後。

因此，日本國際博覽會協會建議參展國家簡化場館設計。協會相關人士透露，除建議其他參展國可參考加拿大採用的預鑄工法（即在他地加工建材再運到會場組裝），也向場館建設進度可能落後的國家提議，由日本國際博覽會協會代為興建場館再向該國請款，盼能藉由這些方式加快場館建設進度。

另外，日本政府經濟產業省今天決定，除指派前事務次官多田明弘支援日本國際博覽會協會外，也將設立新的貿易保險，盼能減輕承包興建場館的業者風險。

大阪關西世博預計2025年4月13日至10月13日，在大阪市夢洲地區舉辦。