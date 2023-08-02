藍綠為前瞻預算掀戰，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲酸高雄市長陳其邁是媽寶。對此，民進黨高市議長康裕成今（2）日發聲，不管高雄怎麼做，嘴臭的人都有意見，讓她實在生氣。她也為陳其邁抱屈說，中央不給錢，高雄只好舉債，是要高雄市長怎麼做？

康裕成指出，在重北輕南時代，中央不給錢，高雄只好舉債建設，卻被汙名為舉債市長，然而揮別南北失衡後，高雄爭取到很多建設，陳其邁卻被譏為媽寶市長，是要高雄市長怎麼做啦？

康裕成直言，高雄人很爭氣支持市長舉債把基礎建設打造完成，例如捷運、輕軌、鐵路地下化、衛武營、流音中心、總圖書館、美術館等，有上述的基礎建設，才有今天的魅力高雄，迎來演唱會經濟，才有科技業青睞願意投資高雄。

「高雄就不值得給予較多的關注嗎？高雄舉債被罵？高雄很會向中央爭取經費也被取笑？」康裕成直言，不管高雄怎麼做，嘴臭的人都有意見；高雄地底下是一條條的石化管線，台北地底下卻是一條條的捷運，嘴臭的人得了便宜不吭聲？

康裕成提到，高雄花80億蓋前鎮漁港，可創造產值300億，對比台北用160多億來改建市場，產值為200億，為何嘴臭的人就批評高雄的前鎮漁港？這點讓她實在生氣。