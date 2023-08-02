第6號颱風卡努維持中颱上限，截至2日下午其中心在台北東北東方海面，向西北西轉西移動，預計將對台灣北部海面等構成威脅，中央已發布海上颱風警報，民眾關心新竹市政府何時宣布3日是否停班課，市府今天下午表示，預計晚間8時至8時30分宣布。

市府行政處長吳皇昇表示，市府人事處與消防局今天不斷確認相關資訊，正觀察中央氣象局颱風最新資訊的發布，同時也會跟各區域治理平台協商，原則上預計在今晚8時或8時30分會公告，但公告時間仍會隨颱風動態來隨時調整。