裕隆日產今（2日）宣布，全新世代X-TRAIL輕油電正式展開預售，共有3種車規編成：「經典版」預售價106.9萬元起、「領航版」預售價116.9萬元起、「旗艦版」預售價123.9萬元起，自8月7日起於全國NISSAN展示中心展開X-TRAIL輕油電實車預售巡展活動，預售期間延續提供領航家會員6大尊榮禮遇，更有機會將NISSAN X-TRAIL輕油電免費開回家。

裕隆日產表示，全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電自6月12日啟動X-TRAIL輕油電領航家會員招募活動，會員人數已超過5000名，為了感謝消費者對全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電的支持與肯定，NISSAN X-TRAIL輕油電《領航家》會員招募活動好評再延續，預售期間內透過全國NISSAN展示中心或線上付費1000元入會成為領航家會員，即享6大尊榮禮遇，總價值達6萬元，其中驚喜禮，下訂即有機會抽X-TRAIL輕油電一台免費開回家。

全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電搭載三大新科技：新科技一「VC-TURBO可變壓縮比引擎」，榮獲2022年WardsAuto十大最佳引擎與動力系統大獎的1.5L可變壓縮比引擎，創造出傲視同級的204hp與30.6kgm扭力，相較前代車型馬力提升20%、扭力提升28%，動力系統大進化。

新科技二「輕油電動力系統」，透過能量回收與電力輔助，帶給顧客高效節能、充沛動力二大優點，繳出同級最佳 16km/L油耗表現，較前代車型節省 30%，降低行駛成本並有助於減少空氣污染和溫室氣體排放，輕油電技術更可以透過電動馬達提供額外的動力輸出，提高加速性能，讓動力與油耗不再是天秤的兩端。

新科技三「ProPILOT智行安全系統」，提供更人性化的智駕輔助配備，時刻偵測環境動態，即時傳送安全情報，包含ICC智慧型全速域定速控制系統、TJP交通壅堵輔助系統及LKA車道維持系統等科技，並搭載NISSAN獨家AI智能駕駛輔助系統、PFCW超視距車輛追撞警示系統、RR-AEB後方緊急煞車系統，達成超越Level 2的安全等級，帶給車主極致安全的乘駕。

NISSAN X-TRAIL輕油電提供全方位的安全防護，全車50% 高剛性鋼材使用，讓車體強度提升27%，車體主結構重量還能減輕10公斤，車身鈑件與防撞樑更使用高成本鋁合金材質，讓車內安全更提升。此外，前擋與雙前座採用雙層隔音玻璃，搭配全車靜音工程及防火牆三層隔音材質導入，創造出靜謐車室空間，搭配BOSE Premium Sound的高音質體驗，讓開車成為一種享受。

X-TRAIL 輕油電透過數位座艙中「12.3吋數位儀錶板」、「12.3吋數位影音主機」與「10.8吋數位抬頭顯示器」三大螢幕，打造車室嶄新科技氛圍，讓X-TRAIL 輕油電成為真正符合顧客期待之「新世代」休旅。

NISSAN X-TRAIL輕油電打造「極智之座、層峰享受」。（裕隆日產提供／陳大任台北傳真）