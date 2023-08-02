勤益科大「養浩學舍」是地上8層、地下一層的多功能綠建築，提供852個床位和72個停車格。（勤益科大提供／馮惠宜台中傳真）

國立勤益科技大學今（2）日舉辦第二學生宿舍「養浩學舍」落成典禮。宿舍造價7.8億元，擁有852個床位，設有太陽能發電、回收雨水再利用系統等環保設施，更借鏡美國大學宿舍，為各樓層配置風格明亮通透的交誼廳及洗曬衣間，營造家的感覺。

勤益科大「養浩學舍」是地上8層、地下一層的多功能綠建築，提供852個床位和72個停車格。外觀主體以白色磁磚為主，一樓雨遮則採用不規則紅色區塊連結，成為宿舍外觀的最大亮點。每層樓都配有向外延伸的深陽台，為大樓引入光線並提供更好的空氣流通。此外，宿舍還配置太陽能發電、回收雨水再利用系統和熱泵系統供應熱水等環保設施，以實踐綠建築的理念。

在落成典禮上，勤益科技大學校長陳文淵表示，學生是學校最寶貴的資產，提供學生優質的學習和生活環境是學校的責任，希望養浩學舍能成為同學們美好回憶的起點。

養浩學舍座落於明秀湖畔，距離教學區僅5分鐘步行路程，且靠近健身房、手球場、運動場和明秀湖環湖步道，鼓勵學生積極參與運動，關注健康和身心平衡。

宿舍提供無障礙房型、4人房型和國際學人2人房型，全部配備現代化的家具和冷氣套房，浴室及廁所分離，每間房間均有對外窗及陽台，增加通風乾燥效果。

其建築設計借鏡美國大學宿舍，每層樓配置風格明亮通透的交誼廳和洗曬衣間，營造家的感覺。每層樓皆有外推的三角對外窗，透過不同的採光照明，讓空間充滿活潑的變化。

為創造更加開放和友好的學習氛圍，養浩學舍的一樓設置輕食廚房、讀書研討室、教學研討室及智慧商店。