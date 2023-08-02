高雄市飲料店自7月1日起不得提供塑膠一次用飲料杯，新規定實施1個月，環保局加派人力稽查，目前已有9成以上商家符合規定。（高市府環保局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄市飲料店自7月1日起不得提供塑膠一次用飲料杯，新規定實施1個月，環保局加派人力稽查，目前已有9成以上商家符合規定，但仍查獲31家飲料店門市違規使用一次用塑膠杯。（高市府環保局提供／洪浩軒高雄傳真）

為配合行政院環保署落實「減塑政策」，高雄市飲料店自7月1日起不得提供塑膠一次用飲料杯，新規定實施1個月，環保局加派人力稽查，目前已有9成以上商家符合規定，但仍查獲31家飲料店門市違規使用一次用塑膠杯，環保局依法開立勸導單，令業者限期改善。

高市府環保局表示，7月1日禁用一次性塑膠杯新規定上路後，環保局兵分多路稽查前鎮瑞隆路、鳳山大明路、楠梓德賢路及三民熱河一街等商圈，發現有9成以上店家符合規定，但截至7月31日止，仍有查獲31家飲料店使用一次用塑膠杯。

環保局指出，違規使用一次用塑膠杯的店家，多半是小型自營的非連鎖店家，因尚有少量塑膠杯庫存待消化，因而違規繼續使用，經稽查人員現場輔導後，立即開立勸導單，勒令違規業者限期改善，並請業者儘速準備符合規定材質的飲料杯。

高市府環保局長張瑞琿表示，一次用產品減量政策得靠民眾從消費端一起落實，為了引導消費者逐漸養成自備環保杯的習慣，高雄首創號召11家品牌業者成立「飲料店減塑大聯盟」，民眾只要於7月到9月活動日持環保杯消費就可享有雙重優惠，活動持續發燒中。