竹山鎮長陳東睦跟立委蔡培慧反應竹山每個月持續積存800噸垃圾的困境。立委蔡培會提供

南投市清潔隊長林晉毅說，南投市每日產生60噸垃圾，其中只有10噸外運，一年就累積近2萬噸垃圾。立委蔡培會提供

南投縣焚化量不足導致多年來累積近25萬噸垃圾，垃圾山成為南投縣民的最痛。立委蔡培慧今天召集環保署、南投縣政府、南投市公所、竹山鎮公所及名間鄉公所，到南投市、竹山鎮、名間鄉清潔隊實地現勘，關心各鄉鎮的垃圾處理進度，並了解先前所爭取的垃圾處理補助之辦理情形，再向環保署爭取6千萬經費，協助打包5萬噸垃圾外運處理，避免影響周邊居民生活。

立委蔡培慧說，今年5月間她首次會勘各鄉鎮垃圾場，已要求環保署與南投縣府和各鄉鎮公所研議垃圾去化措施，以利提升南投縣垃圾處理之量能，並為名間鄉和竹山鎮各爭取7500萬的垃圾去化經費；今天則再度向環保署爭取6000萬打包外送垃圾經費，希望優先處理垃圾堆置量較多的埔里、名間、竹山鄉鎮垃圾。

今天出席會勘活動的環保署技監代理總隊長林左祥表示，環保署這段時間以來持續關注、協助地方處理南投垃圾問題，南投縣環保局前天已經正式提出機械分選及打包整理計畫案，8／18環保署將召開預審會議並核定經費，預計10月中旬開始打包，希望盡速與縣府合作共同解決南投垃圾問題。

竹山鎮長陳東睦與名間鄉長陳翰立都感謝立委蔡培慧協助該鄉鎮處理垃圾問題。陳東睦表示，竹山鎮共約5萬多人口，雖積極推動垃圾減量及回收作業，但1個月至少都還會有800噸的垃圾積存，他很感謝蔡委員實際爭取經費協助外運，希望未來能進一步朝垃圾分選燃料化等方向努力，徹底改善垃圾堆積問題。

南投市清潔隊長林晉毅則說明，南投市垃圾每日產生60噸，每日只有10噸外運，暫置累積50噸，一年下來累積近2萬噸量，尤其垃圾掩埋場與市區相近，常有異味飄入社區，令民眾相當困擾。

蔡培慧說，垃圾堆置過久，可能產生沼氣致燃甚至水源污染，希望前期機械打包先解決污染問題，未來更將持續督促環保署協助各鄉鎮垃圾處理進度，她並呼籲南投縣府應盡速與環保署合作，規劃南投縣整體垃圾自主處理設施，還給所有市民一個乾淨衛生、無垃圾惡臭的家園。