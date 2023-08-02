2023年夏季世界特殊奧運會中華台北特奧代表隊，來自正修科大休閒運動管理系的同學簡伊伶，經過激烈拼鬥，一舉摘下輪鞋競速輪滑200公尺接力及輪滑300公尺雙金，全校師生與有榮焉。

2023年夏季世界特殊奧運會之前在德國柏林舉行，正修科大休閒運動管理系一年級同學簡伊伶參加輪鞋競速輪滑200公尺接力及輪滑300公尺兩項競速賽，200公尺接力賽中，第一棒起跑較慢的隊友吳姿燕發揮最佳續航力拉近距離，再完美接棒給簡伊伶，使出全力急起直追，衝出個人最佳速度，全場觀眾拍手叫好，並在最後一個彎道驚險超車，率先抵達終點，以0.26秒些微差距奪金。

簡伊伶說，感謝楠梓特殊教育學校教練黃寶儀及吳汀原的指導。正修科大表示，簡伊伶楠梓特殊學校畢業後就讀正修科大休閒與運動管理系，國小三年級開始學習直排輪，平衡感與運動細胞不錯的她，直排輪一直是她的最愛，一路走來，不管跌倒、破皮或拉傷，從未澆熄她對直排輪的熱情。

喜歡運動的簡伊伶動靜皆宜，大學選修設計素描課，平時畫素描與水彩畫，班上更有學伴幫她如何上傳作業，而她也很善用手機、平板載具，在集訓期間不荒廢學業。

正修科大表示，簡伊伶雖有聽覺障礙，卻也有屬於自己特別的敏銳度，喜歡默默觀察周遭人事物，很有自己的想法，經過一次又一次的集訓團體生活後，慢慢融入集訓節奏，甚至還可以照顧他人。