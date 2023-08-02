一名38歲男工程師有房有車，與交往半年的女友論及婚嫁，沒想到某天看見女友與前任的私密照，女友才坦承是因為前任沒錢沒房她不敢嫁，選擇分手跟原PO交往，但原PO聽完卻不想娶她了，認為女方是找他來負責她的後半生，想維持砲友關係就好，此話一出讓網友罵翻。

原PO日前在Dcard發文，大學畢業後當上工程師努力賺錢，現在38歲有車有房，自豪拚出一點成就，去年認識30歲的女友，兩人交往不到半年就論及婚嫁，但直到某天他去女友家修筆電，意外發現女友有個私密資料夾，全是與前男友的合照和回憶，於是醋勁大發，問女方為何和前男友分手，女生才老實說前男友是她的初戀，交往5年，一度向她求婚，但前任沒有房子讓她沒安全感不敢嫁，也不想與公婆同住。於是遇上原PO後就跟前男友分手，希望原PO能給她幸福。

原PO表示，聽完女友的話心裡很複雜，為女友把最好的青春和第一次都給前男友，最後人生卻不讓前男友負責，反而找他來負責？萌生不想娶女友的念頭，想維持砲友關係就好，「請問我這樣做有錯嗎？」

貼文PO出後，掀起網友討論，都不挺原PO的作法，「難怪你會單身到38歲」、「女人結婚是要找負責他後半輩子的人，不是要找負責他青春的人」、「趕快分手放過那女生，女生30歲還不能有交往經驗，不知道是活在哪個朝代」，還有人表示，「分手不就好了，不過交不交的到下一任不知道，38歲有點太老了」。