看好AI是未來10年大趨勢，群電針對雲端AI、邊緣AI到終端AI啟動全面佈局，成功開發全系列超高功率密度鈦金的3-5KW AI伺服器電源，其中4KW電源已經出貨給大陸一線客戶，目前將全力配合更多客戶開發設計AI相關機種，並積極拓展新客戶；隨著3000瓦以上AI伺服器電源出貨可望自明年開始放量，群電預估，明年3000瓦以上AI伺服器電源佔整體伺服器電源營收比重可望達10%。

在筆電電源方面，目前各大品牌場積極推廣AI筆電，預期將推升未來兩年的換機潮往高階機種發展，而公司第2季已領先業界量產了導入GaN材料且支援PD3.1新標準的大瓦特數筆電電源新品，強勢布局迎向未來AI筆電電源的全新升級。

群電自結7月合併營收達30.5億元，年減13.7%，累計1到7月合併營收達206.12億元，年減15.2%。

展望下半年，曾國華表示，8、9月營收有機會呈現「月月高」走勢，第3季業績可望較第2季個位數成長，下半年可望比上半年好。

至於泰國廠部分，群電泰國廠將於9月進行工廠認證，第4季開始試產。