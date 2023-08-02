民進黨屏東縣第二選區立委參選人許展維退選，黨內傳出積極勸說立委莊瑞雄應戰，莊遲遲沒答應，據轉述，民進黨主席賴清德今在中常會結束前突然點名莊，「接下來對你跟對黨都很重要」，與會者看到賴如此直接，全部愣住，隨後賴說，「民眾來電建議你上電視要戴眼鏡，看起來比較斯文」，大家鬆了一口氣。

莊瑞雄會後表示，「我當過人家（蘇震清）選舉總幹事，又要再下去選，是強人所難啦！」相信提名小組會很有智慧，「現在說要把他（蘇震清）推出去，何不把他召喚回來？」

民進黨屏東立委2選區在許展維退選後，該選區改為徵召，提名策略小組全力勸進莊瑞雄，但是莊至今沒有點頭，參選者只剩無黨籍立委蘇震清之子蘇孟淳。

據轉述，會中提到，每週都會有民眾打來黨部反應或陳情，這些意見都會被清楚記錄下來；這些記錄，主管正副主管都要了解，當然賴清德也有看。今天中常會結束前，賴清德舉其中一條，然後點名莊瑞雄，「民眾來電有一條非常重要，嚴正要求莊瑞雄委員要改進，務必按照民眾來電指示」，並指，這一條「對你跟對黨都很重要」，並「要求」莊一定要改進；那一條是「莊瑞雄上節目應該戴眼鏡，看起來才比較斯文」。

莊瑞雄會後受訪指出，他是鄉下來的，屏東是一個很純樸、重感情的地方，「我真的上一次擔任蘇震清的總幹事，我們是一個鄉鎮、一個村莊這樣子一起去打拚」；「我當過人家選舉總幹事，又要再下去選，是強人所難啦！」

莊瑞雄表示，蘇家在屏東經營了幾十年，都是一點一滴累積上來，現在說要把蘇推出去，那何不把他召喚回來？這都是智慧，至於要怎麼處理，相信提名小組會發揮智慧，蘇家本來就是民進黨人，蘇震清的支持者，還是民進黨的支持者，提名要用什麼樣的方式，要再考慮清楚。