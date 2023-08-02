雲林縣衛生局2日在西螺國中舉辦電鍋煮飯菜比賽。（周麗蘭攝）

古坑鄉隊伍示範煮麻竹筍鹹飯，電鍋也能爆香喔。（周麗蘭攝）

現代人習慣吃精緻加工食品對健康造成不良影響，雲林縣衛生局推廣電鍋簡易料理，鼓勵民眾吃全穀及未精製雜糧料理，老人家也可避免忘記關火引發火災，2日在西螺國中舉辦電鍋煮飯菜比賽。

全縣有24隊參加初選，6隊進入2日在西螺國中舉辦的決賽，煮食工具只有一個大同電鍋，角逐的食譜有酸菜芋圓飯糰、麻竹筍鹹飯、番茄燕麥聚寶盆、健康養生燉飯、海南雞飯等。

縣長張麗善表示，精製加工食品越來越多，膳食纖維、維生素、礦物質攝取不足，民眾需要聰明吃才能提高抵抗力，全穀及未精製雜糧所含的膳食纖維、維生素及礦物質等都高於精製及加工食物。

衛生局長曾春美指出，每餐至少要有三分之一是全穀及未製雜糧，如果只吃白米，少了麩皮（糠層）及胚芽，營養會大流失。全穀及未精製雜糧富營養價值高，富含膳食纖維、礦物質、維生素，也能增加飽足感，促進腸道蠕動，不「餓」法門就是多多攝取膳食纖維。

曾春美說，全穀及未製雜糧家族包括米麥類（糙米、紫米、藜麥、燕麥片）、根莖類（南瓜、地瓜、芋頭、馬鈴薯）、雜糧與乾豆類（紅豆、綠豆、豌豆仁、皇帝豆）。

她表示，為防年長者因健忘，烹煮食物時忘了關火造成危險，該局近年來積極推廣電鍋料理，食物煮熟自動斷電，沒有安全疑慮，煮得安全、吃得健康又營養。