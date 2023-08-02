2022嘉義縣太保市長選舉，前議員戴光宗與對手鄭淑分選戰打得激烈，雙方陣營互毆互告傷害罪，鄭淑分當選，戴光宗對鄭提出當選無效之訴，法院2日駁回，理由是互毆屬單純偶發衝突，不構成違反選罷法要件。

去年太保市長選舉，戴光宗獲民進黨提名，原任太保市長祕書鄭淑分以無黨籍身分參選，鄭淑分險勝。

戴光宗主張鄭淑分陣營在競選前幾天製作不實文宣，夾報發送家戶，被戴光宗競選團隊人員發現而報警，鄭淑分競選團隊人員為阻撓、妨礙後續競選行為，在太保分駐所前動手毆打戴的競選志工，戴及競選團隊心生畏懼，宣布暫停競選活動。

戴光宗認為鄭淑分的行為構成《選罷法》第120條第1項第2款當選無效事由，因而提訴鄭淑分當選無效。

法官審理認為，戴競選團隊人員與鄭競選團隊人員在太保分駐所發生衝突時，雙方都沒有穿競選服務處背心，都互相不認識，後來互告傷害罪，嘉義地檢署已起訴，雙方衝突應屬單純偶發，不符《選罷法》當選無效構成要件。

現任嘉義縣工商發展投資策進會總幹事戴光宗表示，收到判決書後，再研議是否上訴。