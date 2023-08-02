近年人工智慧（AI）發展迅速，網路上出現不少使用AI繪圖的人像幾乎以假亂真，沒想到日本出道不久的偶像團體「最終未來少女」成員藤咲凪，竟美到被懷疑是AI非真人；對此，藤咲凪在社群曬出身分證和駕照等，強調自己真的活著，但直到她出演一檔直播節目，才讓廣大網友相信她是真人。

藤咲凪是近期出道不久的女團「最終未來少女」成員之一，平時她在推特上分享工作照或生活照與粉絲互動，但藤咲凪太過精緻的五官，加上白皙粉嫩的肌膚，意外讓網友質疑藤咲凪不是活人，像是AI製作的虛擬美人。

隨著網路討論聲浪越來越大，藤咲凪本人也很困擾，還在社群上表示，「知道有人認為我是AI，聽起來真有趣」；而藤咲凪為了獲得大眾信任，大方曬出身分證件和駕照，更用iPhone拍攝生活日常的她，努力證明自己真的活著，卻仍被懷疑真實性。直到藤咲凪日前受邀直播節目，自然地與主持人互動，才成功證實自己是活人。

藤咲凪在直播上露面後，人氣也扶搖直上，因為她美得像AI的外貌居然是真的，讓網友們紛紛讚嘆，「臉好小，好像娃娃才有的樣子」、「藤咲凪是真人！愛了愛了」、「不管哪種角度都好漂亮」、「想把她藏起來的那種美人」、「天生要當明星的外貌」。