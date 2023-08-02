臨時蓋的鐵皮屋已不堪使用。（吳建彥提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

附近居民皆憂心忡忡廟宇將被拆除。（吳建彥提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣冬山鄉「慈濟祖宮」1974年因冬山河整治拓寬拆除，另在附近蓋鐵皮屋暫時供俸神明，後經神明指示在鐵皮屋旁蓋新廟，由於用地不符，2000坪建築物全為違建，縣府2度移送法辦，廟方仍拒絕拆除，預計明日前往拆除。廟方回應，縣府不給予協助輔導，還屢次退回陳情書，強行破壞宗教信仰，人民會唾棄政府。

「慈濟祖宮」歷年來秉持愛心不落人後，時常舉辦公益活動。縣府因河道整治而徵收拆除建物，後續未給予安置，因此信眾們集資購買臨近原址蓋鐵皮屋暫時供奉保生大帝，但數年來失修導致有漏水現象，經神明指示於現址旁擴建廟宇；怎料特定農業區用地限制嚴格，即使向縣府陳情多次也無法變更為合法用地。

縣府建設處日前有2次移送法辦，分別於2020年8月跟2021年5月，另地政處依違反區域計畫法開罰2次各30萬元。處長潘亮宇表示，數度制止不從，不代表能現地合法，在沒有核准執照下持續施工，廟方視公權力為無物，公然挑戰，遂基於全權力的伸張，明日將依照法令做強制拆除的動作。

廟宇創會會長委蕭惠文怒批，政府是非不分，調解多次仍不能就地合法，建物雖為違章，但規畫里民活動中心、中西醫義診中心、防空避難室，如今縣府不給予協助依相關法條輔導解決問題就算了，還要拆除！政府不愛人民、人民就唾棄政府，破壞人民心靈寄託與宗教信仰，將承擔一切責任。

廟方總幹事吳建彥表示，原建物係因縣內重大建設而徵收拆除，縣府請協助審認安置計畫的必要性、公益性、妥適性，報請內政部核轉行政院核定，據以辦理土地變更，並循序辦理建物、寺廟合法化，以延續地方信仰、提供當地居民舉辦各項民俗節慶相關活動，及保全台灣宗教文化的發展。