卡努颱風襲台，因應中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門及越堤道路自下午4時起實施只出不進，為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，同時間起開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，同時該區域路邊停車暫停收費。

交通局指出，為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，同時間起開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，同時該區域路邊停車暫停收費。且疏散門及越堤道路實施「只出不進」起4小時，也就是晚間8時起開始拖吊作業。

交通局說明，開放停車範圍包含松山區濱江街（大佳國小以東）、撫遠街（塔悠路至濱江街）、塔悠路（民權東路至撫遠街）、三民路（民權東路至健康路）以東、塔悠路（民權東路至健康路）以西、民權東路（塔悠路至三民路）以南、健康路（三民路至塔悠路）以北區域。

中山區則有基湖路（堤頂路至樂群一路），含基湖路112、120、145、151、157、166巷。士林區中正路（通河西街至環河北路）以北區域範圍，承德路4段、5段（承德橋至基河路）以西區域範圍，重慶北路4段（中正路不含以南及國道1號以北）以東之區域（重慶北路4段、通河西街、重慶北路4段80號旁無名巷、重慶北路4段190巷）。

萬華區康定路以西、萬大路（艋舺大道至西藏路）以西、西藏路（萬大路至中華路）以南、中華路2段（西藏路至水源路）以西之區域範圍。大同區涼州街（環河北路至延平北路）以南、市民大道（環河北路至延平北路）以北、延平北路（市民大道至涼州街）以西、環河北路（市民大道至涼州街）以東之區域範圍。

交通局呼籲，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護。法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。