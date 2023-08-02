「本土天王」吳宗憲和吳姍儒昨(2)日錄製《小明星大跟班》，製作單位錄影空檔，後台端蛋糕提前為憲哥慶祝父親節。吳宗憲先是有感地說，「我一切都美滿，吳姍儒當媽媽後，就覺得當爸爸有多偉大。」另外，憲哥還透露當年為這件事，「差點退出演藝圈」，背後關鍵全說了。

獨/爆為這事退演藝圈！吳宗憲「鬆口全說了 」 吳姍儒反應曝

吳宗憲感動表示，「看到自己的心肝寶貝，現在已經養兒方知父母恩，我一切都美滿，Sandy當媽媽以後，就覺得當爸爸有多偉大。」一旁吳姍儒敷衍點頭說「對！」眾人大笑。

大女兒吳姍儒升格當母，吳宗憲(圖左)曝為人父心聲。（游定剛拍攝）

對於父親節將至，想收到什麼禮物?吳宗憲透露，「吳姍儒有問我要什麼禮物，我跟她說，『那個車(名車)會跟妳，電動車再一台就是算妳的，每一年都要買1、2部車。」吳姍儒急忙阻止，「沒有沒有！你不能這樣調皮，趁著有鏡頭在拍在那邊說」。

吳姍儒(圖右)透露，和爸爸吳宗憲曾都有退出演藝圈念頭。（游定剛拍攝）

吳宗憲話鋒一轉突然感性對吳姍儒說，「妳是爸爸第一個孩子，對我來講意義深重，我那一年，差一點就想要離開演藝圈，因為我可以做的事情很多。」吳姍儒笑回，「跟我的想法是一樣的，因為有你，我差點想離開藝能界，所以爸爸後來決定留下來，一做做了40年了」。