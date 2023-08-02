為將協和火力發電廠轉型為天然氣電廠，台電擬在基隆設置第四天然氣接收站。無黨籍立委參選人王醒之認為，四接議題攸關基隆港、市及民眾的權益，邀請藍綠兩黨立委參選人公開辯論。藍綠兩黨立委參選人都做了回應，但沒有允諾公開辯論。

身為前基隆市議員，同時也是反四接開發公民團體「守護外木山行動小組」召集人的王醒之指出，日前經濟部次長兼台電代理董事曾文生來到基隆，與民進黨籍議長童子瑋、民進黨立委參選人鄭文婷會談四接開發相關議題。會後兩人卻發表形同粉飾四接爭議、如台電「業配文」的用詞，認為是以假訊息帶風向，欺騙市民。

王醒之表示，現有藍綠兩黨的立委參選人對於四接這個攸關基隆港、市、民眾權益的議題，都沒有明確表態，也沒能為市民發聲，他要求所有立委候選人公開辯論，讓四接爭議越辯越明。

國民黨立委參選人林沛祥認為，他多次透過電視、新聞報導以及社群媒體公開表示反對目前的四接方案內容以及環評公聽會的方式。他同樣嚴正反對民進黨政府四接環評的黑箱公聽會，指出這樣的作法完全違背民主價值。

林沛祥強調身為立委候選人，應以全體基隆市民與城市的未來為服務對象，不應只專注在自身喜好的議題上發揮。他期望在辯論中能以全面性的政策論述與城市發展為主軸，並歡迎開放且具建設性的辯論，以期為基隆市民帶來更多發展機會與福祉。

民進黨立委參選人鄭文婷表示，對手只因意見不同便扣「業配文」、「代言人」的高帽，鄭文婷表示，非常遺憾。鄭文婷語重心長表示，身為兩屆議員，自然深知傾聽的重要；對於立委競選，她更必須站在全國高度折衝各種不同價值，並從中找到務實可行的方法，創造經濟與環境的雙贏！鄭文婷說，這就是我與對手最大的差異！