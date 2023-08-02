知名YouTuber Joeman(九妹)在頻道上擁有逾255萬名粉絲追蹤，人氣不俗。日前他與實況主「妮婭Niya」同時發文宣布分手後，將重心專注於事業上，而他今(2)日，突在社群上曬出與「AV女神」河北彩花的合照，笑容滿面的模樣讓網友稱羨。

日前經歷分手傷痛的Joeman，經過沉澱後再度更新頻道內容，維持以往的風格更新「大對決」影片，而其內容找來「呆萌女神」元元、「最正MC」林艾融、「美麗模特」拐拐等人，以比基尼的服飾穿搭亮相，吸引不少網友觀看。

近日，2023年TRE台北國際成人展即將登場，不少參與來賓舉凡三上悠亞、河北彩花等知名女神皆會出席，讓不少粉絲抱持著極高的期待值。對此，Joeman今日就在社群上貼出幾張與河北彩花的合照，只見畫面中，Joeman笑容燦爛的與河北彩花比出愛心手勢，另一張更拿著附上簽名的作品。另外，女方在照片中，身穿露肩短上衣的中空裝以及淡色長裙，讓網友們看得嗨翻。

相關貼文PO出後，在短短時間內便吸引近3萬名網友留言、按讚，不少人對於Joeman能與女神合照，且還能碰手比心感到十分羨慕，更因其在貼文中寫下：「最近工作太多，累到眼睛都快睜不開了。」讓網友們吐槽：「居然是河北，我羨慕到原地想投胎」、「請不要洗手，借我摸一下」、「看起來是發自內心的快樂欸。」