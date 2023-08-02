中方航母建設

中方海軍已將多數航空單位轉交空軍，而美國空軍專家認為，這將使他們把更多注意力放在航母上。

據《南華早報》（South China Morning Post）2日報導，美國空軍大學（Air University）中國航天研究院（China Aerospace Studies Institute，CASI）周一發布的一項研究顯示，解放軍今年初開始將包括戰機、轟炸機、雷達、防空和機場等海軍航空單位轉交空軍。

至今起碼有原本隸屬中方海軍的3支戰機旅、2支轟炸機團、3支雷達旅、3支防空旅和機場站，如今都已轉歸空軍。報告指出，轉移相關單位是將空基海上打擊力聯合指揮部現代化，並統合戰區空軍司令部下所有的空防能力，而不是讓它們分散在戰區的兩個軍種之間。

此外，報告指出，這目標在於強化中方航母力量，以支持海軍打造成熟航母艦載航空兵力的長期雄心。而轉移眾多軍機，還有許多基礎設施等，中方海軍如今可以有更多餘裕，在目前有限的資源下，去發展較以航母為中心的軍力。

另一方面，報告說，中方海軍轉移相關資產，也提供了空軍重要的戰力。像是海軍轉交轟-6轟炸機，就讓空軍得以建立更多能搭載核彈的轟炸機單位。