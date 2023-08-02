台灣潛力優秀選手藤球代表隊今年7月經過15天國內集訓及15天泰國移地訓練，8月1日在泰國叻丕府舉辦的「2023年 U19藤球國際賽」男子三人金牌戰力拚地主勁旅，中華B隊以21比18、25比23力退強敵，自2018年參賽以來，首度在這項比賽贏得金牌，寫下隊史新猷。

中華B隊冠軍戰遇上預賽唯一吞敗的強敵Municipal School 1 Songphon Witthaya B隊，雙方再次狹路相逢，這次中華B隊不讓機會溜走，以穩定發球及強勢進攻，先以21比18拿下首局；次局對手全力反撲，一度15比12領先，但中華B隊發揮韌性，後來居上19比17超前，最終更在「丟士」激烈戰況下，再以25比23擊敗對手，贏得男子三人賽金牌。

執行教練方瑞照在贏球剎那，衝進場內與中華B隊3位選手相擁慶賀，他感動說：「國內外集訓各15天就在國際賽首日展現出成果，不管是技術還是心理層面，球員們都有極大提升，比賽場上有領先有落後，這都需要抗壓能力，球員們不僅做的很好，也辦到了不可能任務，在泰國打敗地主隊而奪冠，他們是最棒的。」

締造台灣潛優代表隊全新歷史的B隊先發三人非常有感，發球手陳睿儒表示，能夠拿下冠軍，內心非常激動，國內外集訓共30天，就是為了備戰這次比賽，每場對手實力都旗鼓相當，就拚誰沉得住氣，「這段國外移訓期間，泰國教練不斷提醒我們，就是場上節奏要掌握好，不要過於急躁，我們做到了！」

中華民國藤球協會秘書長黃秀仁指出，從2018年展開台灣藤球U19潛力優秀選手培育計畫已達6年時間，原本每年前往藤球強權泰國的國外移地訓練，因2020年新冠肺炎疫情停擺了3年，今年重啟移訓前往叻丕府的藤球俱樂部（RBTC），在完善設備及藤球強國泰國優秀教練指導下，小選手們身手、技巧大幅進步，與泰國多支傳統青少年強隊抗衡也毫不畏懼，打出相當自信心。