以位在首爾東南方，車程約兩個多小時的驪州市（Yeoju），1日正式測到的溫度竟高達攝氏38.4度，故一直到當日晚上6點，韓國政府將該地高溫警報，提升至最高級別。同時，這也是2019年以來再次發生。

全韓國180個地區中，4成以上區域的體感溫度（apparent temperature），若高達至少攝氏35度時，就會連續3天發出高溫特報。同時，也會將警報升等至最高級。

倘若，韓國有1成地區的體感溫度，連續3天或以上高達攝氏38度時候，也會釋出最高級的高溫通知。韓國氣象局偵測，大首爾區2日最高氣溫差不多是攝氏35度。預計未來幾天，韓國還是高溫與潮濕天候，大部分地區的體感氣溫可能在攝氏35度上下。

總統尹錫悅1日要韓國官員上緊發條，預防會有更多人死傷於高溫環境之下，特別是指那些從事戶外工作、年紀較高的老年人，以及沒有足夠避暑工具的群眾。

緊接著在2日，韓國建築工人在尹錫悅辦公室附近開了一場記者會，要中央政府採取因應政策。韓國大型工會團體KCTU表示，在目前情況下，建築工人萬一工作時被熱死，一點都不意外，是因為屬於預期性的死亡。

氣象專家認為，惡劣天氣發生的頻率愈來愈高，以及極度氣溫不是太高，不然就是太低之下，都算是人類所造成的一種氣候變遷。此波熱浪，全球大部分區域預估將持續到8月。韓國的鄰居朝鮮，預計3日時，最高氣溫將在攝氏35至37度中間。