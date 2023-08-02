國營媒體報導，由於各地酷熱難耐，伊朗今天宣布全國政府機關和銀行放假2天。

法新社報導，氣象局預估許多城市的氣溫將飆破攝氏40度，且西南部地區將達到攝氏50度左右的高溫之後，做出這項決定。

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）表示，伊拉姆省（Ilam）、布什爾省（Bushehr）、胡齊斯坦省（Khuzestan）在內的許多城市，近期氣溫都已突破攝氏45度。

官方伊朗通訊社（IRNA）引述政府發言人賈赫羅米（Ali Bahadori Jahromi）的說法指出：「內閣同意衛生部的提案，宣布星期三、星期四兩天全國放假，以保護公眾健康。」

伊朗通訊社說，做出這個決定是因為「前所未有」的熱浪席捲全國。

根據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台，伊朗西部的德羅蘭市（Dehloran）測到過去24小時內全伊朗最高溫攝氏50度。此外，北部地區預計也將升溫，包含阿達比爾市（Ardabil）以及裏海南岸。

伊朗衛生部警告，過度曝曬於陽光下可能有中暑的風險，呼籲民眾在上午10時到下午4時期間待在室內。