全球半導體設計大廠艾司摩爾（ASML）去年宣布挹注300億台幣來台設廠，落腳新北林口工一工業區，其首座廠房於上月31日通過新北市都市設計審議，預計最快將於2026年啟用營運，新北市城鄉局長黃國峰表示，艾司摩爾的進駐將創造2000個就業機會。

新北市為推動2050淨零碳目標，以林口工一工業區作為全台首座結合科技產業的淨零碳示範地區，並在今年1月發佈「新北市林口特定區計畫（第三種產業專用區）永續發展暨淨零碳示範地區都市設計審議原則」，艾司摩爾配合市府政策，將零碳設計導入廠房建築構想，設置垂直景觀陽台、露台及立體綠化、植生牆體，創造生態跳島、提升植物固碳量，獲得新北市都市審議通過。

城鄉局長黃國峰表示，因應AI科技時代發展，艾司摩爾又是全球最大的半導體設備製造商，進駐林口後將可創造2000個就業機會，這也是該公司在台最大投資案。未來全區將結合科技、文創、醫療、綠能等產業，並整合AI、5G、大數據等技術發展，將林口工一打造「新北國際AI＋智慧園區」。

黃國峰說明，艾司摩爾設置的是全台首座大型智慧廠房，也結零碳永續設計，基地面積達3.3公頃，經都市設計審議後，將提供地面綠化7000平方公尺，另有其他綠化設置，並將主幹道依法定退縮15公尺更打造中央公園，預計2026年完工啟用後，年固碳量可達12噸，降低溫室氣體排放，舒緩城市熱島效應，實現永續發展目標。